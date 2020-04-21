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KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliğiKONYA'da yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etti bir firmaya ait yaklaşık 25 milyon lalenin üretildiği tarlada bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

21.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:23
Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği
KONYA'da yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etti bir firmaya ait yaklaşık 25 milyon lalenin üretildiği tarlada bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Ziyaretçinin kabul edilmediği tarlaya ise lalelerden 'Türkiyem evde kal geri kalma' diye yazıldı. Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde bir firma, 170 dekarlık alanda yılda 40 çeşit yaklaşık 25 milyon lale üretiyor. Hem içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılan laleler, geçmiş dönemlerde ziyaretçi akınına uğruyordu. Yerli ve yabancı turistler tarlayı ziyaret edip, fotoğraf çekiniyordu; ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tarla ziyaretçilere kapatıldı. Yılda yaklaşık 50 bin kişinin lale tarlasını ziyaret ettiğini belirten Asya Lale Üretim Çiftliği Sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, şunları söyledi:
"Biz burada 170 dekarlık alanda 25 milyon lale üretiyoruz. 25 yıldır da bu işi yapıyoruz. Bizim tarlamıza Mevlana Müzesini günde ziyaret eden sayı kadar ziyaretçi ağırlıyorduk. Yılda yaklaşık 40 ila 50 bin ziyaretçi geliyordu. Adım atacak yer olmuyordu. Rusya'dan, İran'dan, Irak'tan turistler gelip burada fotoğraf çekiniyorlardı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyarete kapattı. Hatta tarlamıza lalelerden 'Türkiyem evde kal geri kalma' diye yazdık. Koronavirüs geçtikten sonra tekrar tarlamızı ziyarete açacağız." KONYA Yılda 50 bin ziyaretçi alan lale tarlasında koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karatay, Güncel
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