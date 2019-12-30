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Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi 9 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

30.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:31
Yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı
'nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Seydişehir Antalya karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ahmet Elçi yönetimindeki 68 AAK 600 plakalı, Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldakontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Elçi ile yolcular Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayse Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Al Mohammed, Siem Al Mohammed ve Ferdi Baydemir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya yolcu otobüsü devrildi 9 yaralı

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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