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Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Konyaaltı Belediyesi, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülebilmesi amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası alarak, araç parkını güçlendirdi.

27.09.2019 14:06Konyaaltı Belediyesi araç parkını güçlendiriyor
Konyaaltı Belediyesi, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülebilmesi amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası alarak, araç parkını güçlendirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı'nın cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konyaaltı'nın kırsal mahalleleri ve şehir içinde yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklar güzelleşiyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarının daha iyi yürütülmesi amacıyla 12 metreküp kapasiteli asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası satın aldı. Asfalt yama robotuyla hem yaz hem de kış aylarında kazılan veya bozulan yollara kolaylıkla sıcak asfalt dökülebilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda göreve geldikten sonra hız kesmeden Konyaaltı'nın bütün noktalarında asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, "Ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz ve şehir merkezinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt çalışması yapıyor. Araç parkımızı genişletmek ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla asfalt yama robotu ve asfalt silindir makinası aldık. Asfalt yama robotumuz ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Asfalt yama robotuyla yılın her ayı asfalt çalışması yapabileceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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