Haberler » Güncel » Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti - Haber

Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çöp Aktarma İstasyonu sayesinde yılda 1 milyon liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.

27.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:34 Konyaaltı belediyesi çöpten 1 milyon lira tasarruf etti
Belediye Başkanı Semih Esen, Çöp Aktarma İstasyonu sayesinde yılda 1 milyon liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı şantiyede Çöp Aktarma İstasyonunu inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu projeyle yılda 1 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi. Konyaaltı'ndan şehrin çöp toplama noktasına 15 kamyon ile taşınan çöpü, artık iki TIR ile taşıdıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, bu iki TIR'ın yıl boyunca bin 821 sefer yaptığını ve yaklaşık 61 bin ton çöp taşıdığını ifade etti.

İlçe genelinde toplanan çöplerin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yer alan Çöp Aktarma İstasyonunda tırlara yüklendiğini ve buradan da Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına taşındığını ifade eden Esen, bu yöntemle mazot gideri ve işçi maliyetlerinin büyük ölçüde azaldığını kaydetti. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem - Hafif hasarlı binalar (3) - Haber
14:28   Dijital Gösterim Merkezi'ndeki Ara Güler sergisine yoğun ilgi - Haber
14:24   Zonguldak Limanı sarıya boyandı - Haber
14:23   Aksaray belediyesi gençlerin fikirlerini değerlendirdi - Haber
14:23   Aksaray OSB büyümeye devam ediyor - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:30:59