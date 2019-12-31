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Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri minik öğrenciler, yeni yılı bir birinden renkli yarışmalar ve kostümlerle karşıladı.

31.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:06 Konyaaltı Belediyesi Kreşleri 2020'ye 'merhaba' dedi
Belediyesi ve Uncalı Çocuk Kreşleri minik öğrenciler, yeni yılı bir birinden renkli yarışmalar ve kostümlerle karşıladı.

Caddeler, evler, alışveriş merkezleri, mağaza vitrinleri yeni yıl hazırlığını tamamladı. Her yer yanıp sönen ışıklarla, çam ağaçlarıyla süslendi. Elbette ki yeni yılı umutla bekleyen sadece yetişkinler değil. Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde öğrenciler, hazırladıkları bir birinden renkli gösterilerle karşıladı yeni yılı. Öğretmenlerin ve velilerin önderliğinde kostümlü yılbaşı partisi düzenlendi. Onların bu mutluluklarına ise Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı'da ortak oldu.

"Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum." diyen Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. 2020 yılı ülkemize barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum." dedi. Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte 'tombala' oynadı.

Defile yapan kimi öğrenciler ise renkli kostümleriyle podyumda yürümenin heyecanını yaşadı. Müzik eşliğinde balonlarla oynayıp dans eden minik öğrenciler, etkinliğin sonunda hep birlikte pasta keserek 2020 yılına 'merhaba' dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Gürsu, Güncel

Kaynak: İHA

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