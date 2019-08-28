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Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt

Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.

28.08.2019 11:33 Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt
Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gökçam Mahallesi'nde asfalt çalışması başlattı. Gökçam Mahallesi'nde ilk olarak Yukarıköy Caddesi'ne sathi asfalt dökülüyor. Yukarıköy Caddesi'nin tamamlanmasını ardından, Ali Güler ve Kocaorman Caddesi'nde asfalt dökülecek.

3 cadde asfaltlanacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belirlenen program çerçevesinde Konyaaltı'nın merkez ve kırsal mahallerinde asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Esen, "Ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde Doyran Mahallemizde asfalt çalışması yaptı. Şimdi Gökçam Mahallemizdeki 3 caddemizde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Asfalt çalışmalarımız bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Gökçam, Güncel

Kaynak: İHA

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