Konyaaltı Belediyesi'nden Korona virüs tedbirleri
Konyaaltı Belediyesi, Korona virüsü nedeniyle belediyenin tüm kültür-sanat etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.
13.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:45
Konyaaltı Belediyesi, Korona virüsü nedeniyle belediyenin tüm kültür-sanat etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.
Konyaaltı Belediye bünyesinde hizmet veren çocuk kreşleri, yaşlılar kreşi, etüt merkezi ve meslek kurslarında eğitim faaliyetlerine 16 Mart Pazartesi itibariyle bir hafta süreyle ara verildi. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Hep birlikte telaş ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve yetkili uzmanların uyarılarını dikkate alarak, korona virüsünden korunmak konusunda tüm tedbirleri almak zorundayız. Uzmanların özellikle belirttiği gibi kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Yapılan uyarıları dikkate alıp, Belediyemizce gerçekleştirilmesi planlanan tüm kültür - sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine Belediyemiz bünyesinde hizmet veren çocuk kreşleri, yaşlılar kreşi, etüt merkezi ve meslek kurslarında 16 Mart Pazartesi itibariyle bir hafta süreyle eğitime ara vermiş bulunmaktayız. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerektiğini göz önünde bulundurarak, sizlere sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Konyaaltı Belediye bünyesinde hizmet veren çocuk kreşleri, yaşlılar kreşi, etüt merkezi ve meslek kurslarında eğitim faaliyetlerine 16 Mart Pazartesi itibariyle bir hafta süreyle ara verildi. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Hep birlikte telaş ve karamsarlığa kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve yetkili uzmanların uyarılarını dikkate alarak, korona virüsünden korunmak konusunda tüm tedbirleri almak zorundayız. Uzmanların özellikle belirttiği gibi kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekmektedir. Yapılan uyarıları dikkate alıp, Belediyemizce gerçekleştirilmesi planlanan tüm kültür - sanat etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine Belediyemiz bünyesinde hizmet veren çocuk kreşleri, yaşlılar kreşi, etüt merkezi ve meslek kurslarında 16 Mart Pazartesi itibariyle bir hafta süreyle eğitime ara vermiş bulunmaktayız. Bu süreçte her zamankinden daha hassas davranmamız gerektiğini göz önünde bulundurarak, sizlere sağlıklı bir yaşam diliyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
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