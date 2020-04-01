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Konyaaltı Belediyesi'nden maske ve koruyucu gözlük

Konyaaltı Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına ve de sağlık kuruluşlarına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven, maske ve koruyucu gözlük dağıtıyor.

01.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:43
Konyaaltı Belediyesi'nden maske ve koruyucu gözlük
Konyaaltı Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına ve de sağlık kuruluşlarına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven, maske ve koruyucu gözlük dağıtıyor.

Konyaaltı Belediyesi tedbirler kapsamında sabit pazar yerlerinde esnafa ve de bölgede hizmet veren sağlık kuruluşlarına koruyucu eldiven, maske ve gözlük dağıtıyor. İlçedeki bütün pazarcı esnafına maskelerin belediye tarafından dağıtıldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sabit pazar yerlerinin öncesi ve sonrasında dezenfektasyon çalışmalarının devam ettiğini yineledi. Esen, "Pazarcı esnafımıza farkındalık olsun diye eldiven ve maske dağıtıyoruz. Pazarcı esnafımızın her gittiği yere gidip onlara kişisel hijyen malzemesi veriyoruz. Bir hafta içerisinde yaklaşık 2 bin adet maske dağıttık. Bununla birlikte ilçemiz de hizmet veren sağlık kuruluşlarına koruyucu gözlük veriyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirse bu salgını daha çabuk atlatırız" dedi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel
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