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Konyaaltı Belediyesi sahada maske kiti dağıtıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs salgına karşı, ekiplerle beraber sahada büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:39
Konyaaltı Belediyesi sahada maske kiti dağıtıyor
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüs salgına karşı, ekiplerle beraber sahada büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını ilçenin dört bir yanında planlı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler maske ve eldivenden oluşan kiti hızla vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, tüm sokak, kavşak ve caddelerde vatandaşa kit dağıtımını sürdürüyor. Gürsu ve Liman Mahalleleri Muhtarlığı önünde kurulan stantlarda vatandaşlara maske kiti dağıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cadde ve kavşaklarda da maske dağıtımı devam ediyor.

Gürsu Mahalle sakinlerinden Ufuk Duman, belediyenin maske dağıtmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "İnsanların bilinçli olması güzel. Özelikle bu maske toplu alanlarda kullanılırsa daha iyi olur. Bu günler geçecek. Sokakları boş görmek bizleri üzüyor. Bu zor süreci inşallah iyi bir şekilde atlatacağız" dedi.

"Dünya ülkeleri bulamazken, belediyemiz dağıtıyor"

Sezai Okutan ise maskesiz olduğu için bankaya giremediğini belirterek, maske bulmakta zorlandığını dile getirerek Konyaaltı Belediyesi'nin bu uygulamasının vatandaşlar adına çok iyi olduğunu söyledi.

Liman Mahallesi sakinlerinden Ömer Demirbağ da, "Dünya ülkeleri maske bulmakta zorlanırken, bizim belediyemizin halka böyle maske dağıtması takdire şayan. Belediyelerin böyle bir çalışma yapması çok iyi" diye konuştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ise korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarının her gün planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Esen, "Bu konuda her gün çalışmalarımız oluyor. Ekiplerimiz halkımıza maske ve eldivenden oluşan kiti ulaştırıyor. Caddelerde, kavşaklarda, sokaklarda, muhtarlık binaları önlerinde ve pazar yerlerinde vatandaşımıza maske kiti dağıtıyoruz. Maskesiz hiçbir vatandaşımızı pazar alanlarına almıyoruz. Giriş ve çıkışlar tek noktadan, belirli aralıklarla oluyor. Halkımızın sağlını korumak adına, belediyemiz sahada titizlikle çalışıyor" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Gürsu, Güncel
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