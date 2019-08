Konyaaltı Belediyesinden "Arabadan in bisiklete bin" projesi

"Bisikletin sağlık için spor aracı olmanın ötesinde ulaşım aracı da olduğunu göstermek istedik." diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih, "Arabadan in bisiklete bin" projesi kapsamında bisiklet gruplarıyla birlikte, pedal çevirdi."Köyüm bisiklete biniyor" projesiyle her yıl 7'den 70'e köylü kentli yüzlerce bisikletseveri buluşturan Konyaaltı Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak için sende pedal çevir." diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bisiklet kullanımını teşvik amacıyla "Arabadan in bisiklete bin" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.Projenin işbirlikçilerinden olan Antalya Bisiklet Festivali Derneği, Perşembe Akşamı Bisikletçileri ve Keyfe Keder Antalya Bisiklet Grupları ile Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya gelen Başkan Semih Esen, "Benimde yakından takip ettiğim bisiklet grupları farkındalık oluşturmak için çıktıkları yolda insanların bisikleti ulaşım aracı, sosyalleşme aracı olarak görmelerini sağladılar. Elbette bizlerde gelişmiş bir ülkenin çağdaş bir ülkenin insanların olarak bisikletin hem doğaya zarar vermeyen, insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen ulaşım aracı olarak görmezden gelemezdik. Bunları da tecrübeli bisiklet gruplarıyla planlamak gerekiyordu. Bizim bisikletçi gruplarıyla 'Köyüm Bisiklete Biniyor' gibi farklı çalışmalarda işbirliğimiz oldu. İdealimiz Antalya'da özellikle Konyaaltı'nda çok fazla risk içermeyen bisiklet yollarıyla bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanılması. Bunun için hep birlikte elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Konuşmaların ardından kaskını takarak bisikletseverlere katılan Başkan Semih Esen, hizmet binası önünden başlayan yaklaşık 10 kilometrelik parkuru pedal çevirerek tamamladı. - ANTALYA