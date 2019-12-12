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Konyaaltı kreşlerinde yerli malı haftası

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı.

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:18Konyaaltı kreşlerinde yerli malı haftası
Belediyesi Uncalı Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası Konyaaltı Belediyesi Uncalı Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri düzenledikleri etkinlikle kutluyor. Kreş öğrencileri kartonlardan meyve hazırlayarak yerli malı haftasına dikkat çekti. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekler ile Yerli Malı Haftasını kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini söyledi. Başkan Esen, "Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Çocuklarımıza parasını, malını, eşyalarını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruyarak dikkatli kullanmalarını öğreniyor. Öğrencilerimiz bilinçli tüketicilik konuları öğretiliyor" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Yerli Malı, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: İHA

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