Konyaaltı'nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamalarını balkonlara taşıdı.

Konyaaltı'nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
19.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:20
Konyaaltı Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamalarını balkonlara taşıdı. Gezici etkinlik otobüsü 2 gün boyunca Konyaaltı sokaklarını gezerken, bayram coşkusunu vatandaşlar pencere ve balkonlarında yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal oldu. Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların 19 Mayıs coşkusunu evlerinde de yaşayabilmeleri için gezici etkinlik otobüsü ile konser düzenleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamalarını vatandaşın ayağına götürdü. Mavi Akustik grubunun otobüs üzerinde gerçekleştirdiği konserler, Konyaaltı'nı mahalle mahalle gezerek, kutlamaları balkon ve pencerelere taşıdı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sokaklarında otobüste konser gerçekleştiğini gören vatandaşlar şarkı ve türkülere eşlik etti. 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nın 101'inci yıl coşkusuna evlerinden katılan Konyaaltılılar, keyifli dakikalar yaşadı. Gezici etkinlik otobüsü 2 gün boyuncu Konyaaltı'nın tüm cadde ve sokaklarını gezerek, bayram coşkusunu vatandaşlara yaşattı. Gezici etkinlik otobüsü konserine bugün Kadir gecesi nedeniyle bir gün ara verilirken, 20 Mayıs Çarşamba günü konsere Konyaaltı sokaklarında kaldığı yerden devam edilecek.

"Evde kalalım"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılının tüm yurttaşlara kutlu olmasını diledi. Başkan Esen, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle bayramımızı mrleydanlarda büyük bir coşkuyla kutlayamadık, ancak evlerimiz de olsak da bayram coşkusunu vatandaşlarımıza yaşatmak istedik. Biliyoruz bu günler geçecek ve bizler bayramlarımızı daha büyük bir coşku ile hep beraber kutlayacağız. Bu süreçte bize düşen daha mutlu, umutlu, güzel günler için biraz daha evde kalmak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tüm yurttaşlarımıza kutlu olsun" dedi. - ANTALYA
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Haberler››Güncel››Konyaaltı'nda 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haber 12:19: Nehirde mahsur kalan kaplumbağalar kurtarıldı - Haber 12:19: Kayseri'de, kısıtlamanın son günü cadde ve meydanlar bomboş - Haber 12:18: Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı - Haber 12:18: Berdan Mardini'nin memleketine kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi - Haber 12:14: Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak - Haberler 11:57: Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu - Haber 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber