Konyaaltı'nda 'arabada sinema' keyfi devam ediyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü "Aile Arasında" sinema filmiyle başlayan 'arabada sinema' keyfinin, 3 Haziran Çarşamba günü "Mandıra Filozofu" filmiyle devam edeceğini söyledi.

Konyaaltı'nda 'arabada sinema' keyfi devam ediyor
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:11
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü "Aile Arasında" sinema filmiyle başlayan 'arabada sinema' keyfinin, 3 Haziran Çarşamba günü "Mandıra Filozofu" filmiyle devam edeceğini söyledi.

Koronovirüs ile mücadele kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrıları nedeniyle tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da sosyal etkinliklere ara verildi. Konyaaltı Belediyesi ise özellikle açık hava etkinliklerinin iptal edildiği bu dönemde, 'arabada sinema' projesiyle Antalya'da bir ilke imza attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Mayıs Cumartesi günü "Aile Arasında" sinema filmiyle başlayan 'arabada sinema' etkinliği ile vatandaşları, günlerdir özlemle bekledikleri, son derece güvenli bir sosyal etkinlikle buluşturduklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi'nin resmi internet sayfasından yapılan rezervasyonların, etkinliğin duyurulduğu an itibariyle ilk 14 dakikada içinde dolduğuna dikkat çeken Başkan Semih Esen, Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği bu etkinliğe iki gün süreceği tahmin edilen yağmur nedeniyle ara verdiklerini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava raporu tahminine göre 1-2 Haziran günleri Antalya'da sağanak yağış göründüğünü ifade eden Başkan Esen, 'arabada sinema' keyfinin 3 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

3 Haziran Mandıra Filozofu

Korona ile ilgili tedbirleri hiçbir ortamda elden bırakmadıklarını dile getiren Semih Esen, "Arabada sinema etkinliğimizde her araç içerisinde en fazla üç kişi bulunabiliyor. Uncalı Mahallesi açık pazarına kurulan beyaz perde sinema için en fazla 150 araç kabul ediliyor. Dolaysıyla vatandaşlarımız kendi araçları içerisinde son derece güvenli bir şekilde film izleyebiliyor. Sağanak yağış nedeniyle ara verdiğimiz 'arabada sinema' keyfine, 3 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de 'Mandıra Filozofu' ile devam edeceğiz. 5 Haziran Cuma günü Son Osmanlı 'Yandım Ali', 6 Haziran Cumartesi günü 'Bizim İçin Şampiyon', 7 Haziran Pazar günü ise '7. Koğuştaki Mucize' sinema filmiyle Antalyalılara, o özledikleri film gecelerini yaşatacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tarihi pakette geri ödeme nasıl olacak? İşte konut kredisinde alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
Tarihi pakette geri ödeme nasıl olacak? İşte konut kredisinde alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Haberler››Güncel››Konyaaltı'nda 'arabada sinema' keyfi devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı - Haber 13:05: Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı - Haber 13:05: Kapalıçarşı yeniden açıldı - Haber 13:05: Balıkçılar, özledikleri İstanbul Boğazı'na tekrar kavuştu - Haber 13:04: Çevre kirliliği önlemek için yeni adak merkezi kurulacak - Haber 11:43: AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor - Haber 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haberler 11:06: Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı - Haber 10:41: Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı - Haberler 08:18: Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti - Magazin