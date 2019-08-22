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Konyaaltı'nda çocukların sünnet heyecanı

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 24'üncünü gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni kapsamında 119 çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştiriliyor.

22.08.2019 15:13 Konyaaltı'nda çocukların sünnet heyecanı
Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 24'üncünü gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni kapsamında 119 çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştiriliyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin 24'üncü Sünnet Şöleni etkinlikleri kapsamında çocuklar geçtiğimiz günlerde çocuklar gönüllülerinde eğlendi. Sünnet Şöleni'nin son aşaması ise çocuklarını sünnet işlemleriyle son buluyor. 4-12 yaş arasındaki 119 çocuk, Çallı Meydan Tıp Merkezi'nde ücretsiz sünnet oluyor. Sünnet olan çocuklara ise çeşitli hediyeler veriliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'nda sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, "Sünnet Şölenimiz son derece güzel bir etkinlik. Geçen hafta çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Çocuklarımızın sünnet olmasıyla birlikte, 24'üncü Sünnet Şölenimizi de tamamlamış olacağız. Hijyenik bir ortamda alanında uzman doktorlarımız tarafından sorunsuz bir şekilde sünnet işlemlerini gerçekleştiren hastane yönetimimize teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: İHA

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