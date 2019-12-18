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Konyaaltı'nda işletmelere yılbaşı denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020'nin arifesinde 'yılbaşı' denetimleri yaparak kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan eğlence mekanlarını denetledi.

18.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:06Konyaaltı'nda işletmelere yılbaşı denetimi
Belediyesi ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020'nin arifesinde 'yılbaşı' denetimleri yaparak kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan eğlence mekanlarını denetledi.

Yılbaşına sayılı günler kala Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan iş yerlerine yönelikte denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Konyaaltı Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri işyerlerinin genel temizliği, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, çalışanların sağlık karneleri, esnaf teftiş defteri, yangın tüpü gibi unsurlarda denetim yaptı. Aralık ayı içinde kafe-bar, restoran ve alkol satışı yapılan 184 işletme denetlendi.

Konyaaltı halkının sağlığı ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yılbaşı dolayısıyla bazı işyerleri özel bir önem arz etmektedir. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Bu bilinci, denetim tedbirleri olarak değil, insanlık ve sağlık adına ortaya koymalıyız" dedi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda 245 55 15 no'lu telefon numaralarından Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Semih Esen, Antalyalı vatandaşların sağlık, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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