Konyaaltı'nda sınav stresine 'online' çözüm

Konyaaltı Belediyesi, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla 'online danışmanlık' hizmeti başlattı.

Konyaaltı'nda sınav stresine 'online' çözüm
09.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:07
Konyaaltı Belediyesi, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla 'online danışmanlık' hizmeti başlattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi'nde, pandemi nedeniyle kurslara gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitimi başlattı. Uygulamanın ilk dersine giren Esen, öğrencilere moral verdi. Başkan Esen'in talimatıyla sınava girecek öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamaya göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) evlerinde hazırlanan öğrencilere online psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Sınav kaygıları hakkında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi'nin web sitesinden randevu alabilecek.

"Gençlerimizin yanındayız"

Öğrencilere uzaktan eğitim ile destek olduklarını söyleyen Esen, şimdi de uzaktan eğitim hizmetinin tamamlayıcısı olarak gördüğü 'online danışmanlık' hizmetini başlattıklarını söyledi. Semih Esen, "Belediye Başkanı olarak aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimize destek olmayı bir görev biliyorum. Zaten stresli olan sınav süreci, koronavirüs döneminde hem öğrenci hem de aileler için çok daha zorlu bir hal aldı. Bu zor süreçte bir dizi hizmetle onların yanlarında olmaya çalıştık. Bu noktada yoğun stres altında olan öğrencilerimize uzman psikologlarımız ile online danışmanlık hizmeti vermek istedik. İnanıyorum ki bu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız. Şimdiden tüm öğrenci ve ailelerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, LGS, Güncel, Haber

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