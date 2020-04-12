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Konyaaltı'nda sokak hayvanları unutulmadı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ve mahallelerde sahipsiz kedi ve köpekler, belediye ve jandarma görevlileri tarafından beslendi.

12.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:18
Konyaaltı'nda sokak hayvanları unutulmadı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ve mahallelerde sahipsiz kedi ve köpekler, belediye ve jandarma görevlileri tarafından beslendi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, Konyaaltı Jandarma İlçe Komutanlığı ile birlikte ormanlık alanlarda ve mahallelerde sahipsiz kedi, köpeklere mama ve su verdi. Belediye görevlileri, ilçe merkezinden uzak ormanlık alanlarda ve mahallelere kilolarca hazır mama ve su bırakırken, jandarma ekibi de yardımcı oldu. Bir jandarma çardaktaki kediyi eliyle besledi.

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi Muhammet Karol, hayvanseverlerin yasak nedeniyle sokağa çıkamadığını, bu nedenle sahipsiz köpeklerin aç ve susuz kaldığını belirterek, "Biz de jandarma ekipleri ile birlikte düzenli olarak hayvanları beslemeye çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Jandarma, Güncel
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