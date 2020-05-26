Konyaaltı Plajı'nda sigara içme kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenleme yapılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda sigara içilmesine kısıtlama getirildi.

26.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:11
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenleme yapılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda sigara içilmesine kısıtlama getirildi.
Konyaaltı Plajı'nda, denize girip, plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılan düzenleme sürüyor.
Dünyaca ünlü sahilde uyarı levhaları asılıp, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak yapılan düzenlemelerin ardından sigara kullanımına da kısıtlamalar getirildi.
Plaja gelenlerin her yerde sigara içmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesiyle sessizliğini bozmaya hazırlanan plajda sigara içilebilecek özel alanlar belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sigara içilen ve içilemeyen alan olarak belirlenen noktalarda zabıta ekipleri denetim yapacak.
Ekiplerin, tatil planı yapan turistler için plajdaki hazırları sürdürüyor. Konyaaltı Plajı’nda sigara içme kısıtlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber

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