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Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda izole yaşam sürüyorlar

Antalya Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda yaşayanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası doğayla baş başa günler geçiriyor.

Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda izole yaşam sürüyorlar
02.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:11
Antalya Konyaaltı sahil bandındaki karavanlarda yaşayanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası doğayla baş başa günler geçiriyor.
Kentte normal şartlarda her gün yüzlerce turistin uğrak yerlerinden Konyaaltı sahil bandında, Kovid-19 nedeniyle bugünlerde sadece karavanda yaşayanlar bulunuyor.
Sahil bandına yakın boş arazide konaklayanlar, sosyal mesafeyi korumak için karavanları arasına en az 2 metre boşluk bırakıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı alanda da sessizlik hakim.
Burada yaklaşık 30 karavanda kalan vatandaşlar, deniz ve doğayla baş başa izole günler geçiriyor.
Ankara'dan karavanıyla Antalya'ya gelen Gözde Gürer, karantina sürecini Konyaaltı'nda geçirdiğini söyledi.
Yaklaşık 40 gündür karavanda yaşadığını ifade eden Gürer, "Çiçek ektim. Kitap okuyorum. Burada tam bir izolasyon söz konusu. Kimseyle görüşmüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber

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