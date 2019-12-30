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Konyaaltı sahili açıklarında hortum

ANTALYA'da, dün geceden beri şiddetli yağmur etkili olurken, bu sabah Konyaaltı sahili açıklarında hortum meydana geldi.

30.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:56 Konyaaltı sahili açıklarında hortum

ANTALYA'da, dün geceden beri şiddetli yağmur etkili olurken, bu sabah sahili açıklarında hortum meydana geldi. 

'da dün geceden beri etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah yağmurun şiddeti artarken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarıyla su birikintisinde mahsur kalırken, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. 

Konyaaltı sahili açıklarında ise saat 10.40'ta yaklaşık 2 dakika süren hortum meydana geldi. Hortumun ardından yağış devam etti. Kent merkezinden de görüntülenen hortum sonrası yağmurun şiddeti arttı. 

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olacağı kaydedildi.



Konyaaltı, Antalya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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