Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından gece vakti ilk konuklarını ağırladı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, gecenin ilk saatlerinde ilgi gördü.

01.06.2020 01:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:23
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, gecenin ilk saatlerinde ilgi gördü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan Konyaaltı Sahili, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladığı ilk dakikadan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Konyaaltı Sahili'nde yenilenen yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve soyunma kabinleriyle karşılaşan vatandaşların bir kısmı denize girip, sahilde oturmayı tercih ederken, bir kısmı da yürüyüş yapıp bisiklete bindi.
Sahildeki plajlarda şezlong ve şemsiyelerin yerleştirilmesinde, sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.
"İlk fırsatta gelip denize girdim"
Kısıtlamanın kalkmasıyla denize giren Mehmet Ali Özdemir (57), gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kış denize girdiğini belirterek, sadece yasak nedeniyle son 2,5 aydır uzak kaldığını söyledi.
Denize hasret kaldıklarını dile getiren Özdemir, "İlk fırsatta gelip denize girdim. Deniz çok güzel." dedi.
Sahilde balık tutmaya gelen Şenol Aydın da (54) kısıtlamanın kalkmasını dört gözle beklediğini, dakikaları saydığını belirtti.
2,5 aydır balığa çıkamadığını vurgulayan Aydın, sabaha kadar üç olta ile balık tutacağını kaydetti.
Sahilde dinlenen Yılmaz Haber (24) ise denizi özlediği için kısıtlamanın kalkmasıyla sahile geldiğini belirterek, 2,5 aylık aranın ardından deniz havasının iyi geldiğini ifade etti. Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından gece vakti ilk konuklarını ağırladı

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber

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