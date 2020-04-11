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KONYAALTI SAHİLİ, TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

* Konyaaltı Sahili'nde bugün sadece kuşların sesi duyuldu.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:34
KONYAALTI SAHİLİ, TARİHİ BİR GÜN YAŞADI
* Konyaaltı Sahili'nde bugün sadece kuşların sesi duyuldu.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağında Türkiye 16 saati geride bırakırken turizm kenti Antalya da yasağa uyan şehirler arasında yer aldı.
Sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde görev alan polis ekipleri kavşak ve önemli noktalarda görev alarak yasağa uymayanları tespit etmeye çalıştı. Kazım Özalp Caddesi'nde önlem alan ekipler, denetimlerde evlerinden ve kaldıkları pansiyondan ekmek almak için çıkan 7 kişiyle karşılaştı. Polis tarafından önce uyarılan ancak uyarıyı dikkate almayan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Kalacağı yerleri olmadığı iddia eden 5 kişi ise ekip aracına bindirilerek, belediyeye ait konuk evine götürüldü. Tepki gösteren bir vatandaş, "Böyle ceza mı olur. Biz ne yiyeceğiz" dedi.
Kentin neredeyse tamamı yasağa uyarken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bugüne kadar hiç görülmeyen sessizlik yaşandı. Kış mevsiminin en soğuk günlerinde dahi insanların gezip yürüyüş yaptığı sahil bandında tarihi bir gün yaşadı. Konyaaltı Sahili'nde bugün sadece kuşların sesi duyuldu. Hava sıcaklığının 23 dereceleri göstermesine ve oldukça sıcak bir gün olmasına rağmen vatandaşlar dışarı çıkmayınca sahil ve çevresi bomboş kaldı.
Antalya'yı Kemer ilçesine bağlayan karayolu ise havadan drone ile görüntülendiğinde, yollardaki ıssızlık daha net ortayla çıktı.
Antalya'nın en geniş ve işlek caddesi 100. Yıl Bulvarı da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş haliyle görüntülendi. Normal gülerde araç trafiğinin çok yoğun olduğu ana arteri, kamuda görevli araçların dışında kullanan olmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis, Güncel
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