Konyaaltı sahilinde görüntü kirliliği

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda yaz sezonunun sona ermesiyle işletmecilerin sahil ekipmanını başka yere taşımak yerine sahilde toplaması, görüntü kirliliğine neden oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı, bazı eşyaların dalgalarla denize taşınmasıyla denizin de kirlendiğini söyledi.

Kışın gelmesiyle Konyaaltı sahilinde denize girenlerin sayısı azaldı. Sahilde daha çok manzarayı izlemek isteyen ve kıyıda yürüyüş ile koşu yapanlar görülmeye başlandı. Kent merkezinde denize girilebilen az sayıdaki sahillerinden Konyaaltı'nda, bugünlerde görüntü kirliliği fark edildi. Yazın binlerce turistin ağırlandığı sahildeki işletmelerin deniz ünitelerinin, depolar yerine sahilde toplanması, görüntü kirliliğine yol açtı. Antalya'da yaşayanlar, bu kirliliği sosyal medyadan paylaşarak, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

'BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMIYOR'

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı, sahildeki görüntü kirliliğine tepki gösterdi. Balcı, "Sahiller yapılırken, özellikle yazın kullanılan şezlonglar, masalar, sandalyeler açık havada belirli bir yeri işgal ediyordu. Bunların kışın depolanması için sahilde bir şey düşünülmemiş. Maalesef sahilin bir kenarına toplanıyor, üstleri naylon ve brandalarla örtülüyor. O güzel projeye bu görüntüler yakışmıyor. Ahşap yapılar da depolanıp bir yere götürülemediği için çıkan fırtınalarda dalgalarla birlikte denize karışıyor. Bu da ciddi doğa ve deniz kirliliğine yol açıyor. Buna bir an önce belediyenin müdahale etmesi lazım. Dalgalar oradaki malzemeleri denize taşıyor" diye konuştu.

'DENİZ KİRLENİYOR'

Çözümün, bu ünitelerin bir araya toplanarak, üstlerinin brandayla örtülmesi olmadığını dile getiren Balcı, "Acilen buradaki yönetim planına uyulmalıdır. Eğer yönetim planı uygulanabilir bir plan değilse acilen o da değiştirilmeli. Konyaaltı'ndaki işletmeler, sahildeki ekip ekipmanlarını toplamadıkları sürece maalesef deniz ve doğa kirliliğine bizzat sebep olmaktadırlar. Denizlerimiz kirlendiği gibi ciddi anlamda da ekonomik kayıp söz konusu" dedi.