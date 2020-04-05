Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe korunuyor

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında semt pazarlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre 10 dakika aralıklarla pazar alanına girişi sağlıyor.

05.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:02
Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe korunuyor
Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında semt pazarlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına göre 10 dakika aralıklarla pazar alanına girişi sağlıyor. Belediye ekipleri, pazar yerlerinde maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Konyaaltı Belediyesi, korona virüs salgınını önleme tedbirlerini ilçe sınırlarında maksimum düzeye çıkarttı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bir yandan dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da ilçe sınırlarındaki semt pazarlarında önlemlerini arttırdı. Mahallelerde kurulacak pazar öncesinde, pazar yerleri baştan sonda dezenfekte ediliyor. Pazarlara giriş ve çıkışlar tek noktadan gerçekleştiriliyor. Pazara gelen vatandaşlara girişlerde sosyal mesafe kuralına göre sırada bekletilerek, 10 dakika aralıklara içeriye alınıyor. Maskesiz girişlere izin verilmezsen, maskesi olmayan vatandaşlara giriş noktasında Konyaaltı Belediyesi görevlileri maske dağıtıyor. Girişte aynı zamanda vatandaşlara dezenfekte sıkılarak pazarlara alınıyor.

Eldiven ve maskesiz satış yasak

Zabıta ekipleri sık sık pazar esnafını eldivensiz ve maskesiz çalışmamaları konusunda uyarıyor. Ekipler, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguluyor. Pazar içerisinde ise vatandaşlar yan yana gelmemeleri noktasında uyarılırken, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe sınırlarında kurulan bütün semt pazarlarında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Başkan Esen, "Hem vatandaşımız hem de esnafımızın sağlığı için çalışmalarımızı sürüyor. Pazar yerlerimizde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Pazarların çok kalabalık olmaması için içeriye belirli aralıklarla vatandaşımızı alıyoruz. Korona virüs tehdidine karşı alınması gereken tedbirleri alarak, vatandaşlarımızdan hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe korunuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Haber 15:06: Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü - Haber 15:05: Ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla "evde kal" çağrısı - Haber 15:03: Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı - Haber 15:03: ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber