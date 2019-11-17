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Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Antalya Konyaaltı Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

17.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:02Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.
Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, İran, Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan ve İsveç'ten 458 sporcu katıldı.
Her yaş grubundan satrançseverin katıldığı turnuva, 22 Kasım'da sona erecek.
Toplamda 50 bin lira ödül dağıtılacak turnuvada ayrıca "En iyi Türk sporcu", "En iyi genç sporcu", "En iyi emektar sporcu" ve "En iyi yerel sporcu" ödülleri de verilecek.

Konyaaltı, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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