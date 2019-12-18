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Konyalı AK Partili vekillerden Davutoğlu'na sert sözler

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eski partisinden vekillerin arayarak tebrik ettiği iddiaları yalan çıktı. Ak Parti Konya milletvekilleri açıklama yaparak Davutoğlu'na tepki gösterdi.

18.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:11Konyalı AK Partili vekillerden Davutoğlu'na sert sözler

Ahmet Davutoğlu'nu AK Parti'den 15 milletvekilinin arayarak tebrik ettiği iddia edilmişti. Bu iddialara en sert tepki de Davutoğlu'nun memleketi 'nın AK Partili milletvekillerinden geldi.

Yönünü şaşıranları tebrik etmeyiz

AK Parti Konya milletvekili Leyla Şahin Usta, "Yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz. Yönünü şaşıranları da tebrik etmeyiz. AK Parti'den nemalanmaya çalışan güruhun aslı olmayan iftiraları kirli algı oluşturma gayretinden ibarettir" dedi.

Vefasızları tebrik etmeyiz

AK Parti Konya milletvekili Halil Etyemez, 'Vefanın, bireysel bir haslet olduğu kadar aynı zamanda milli bir değer olduğuna inanıyoruz. Davamıza, liderimize, insanımıza ve şehrimize; vefayı şiar edinen biri olarak vefasızlığı tebrik etmek gibi bir davranışın içinde olmadık ve olmayacağız' diye konuştu.

Liderimizi asla yarı yolda bırakmadık

AK Parti Konya milletvekili Gülay Samancı da, "Geçmişten bugüne "vefa" duygusunu şiâr edinen, liderini ve davasını yarı yolda bırakmamış birisi olarak vefasızlığı tebrik etmek gibi bir hasletim bugün olmadığı gibi hiçbir zamanda olmayacaktır" ifadelerini kullandı.


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