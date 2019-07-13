13.07.2019 16:23
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Konyalı Ayşe teyzenin geçim kaynağı koyunları çalındı

Konyalı Ayşe teyzenin geçim kaynağı koyunları çalındı

Konya'da geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 75 yaşındaki Ayşe Başmumcu'nun 21 koyunundan 20'si çalındı.

Konya'da geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 75 yaşındaki Ayşe Başmumcu'nun 21 koyunundan 20'si çalındı.
Merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi'nde evinin yanındaki ağılda küçükbaş hayvan yetiştiren Ayşe Başmumcu, ağılın penceresinin kırık olduğunu gördü.
Kurban Bayramı'nda satmak için beslediği 21 koyundan 20'sinin çalındığını anlayan Başmumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ağıla gelen ekipler, inceleme yaparak soruşturma başlattı.
Yaklaşık 5 aydır beslediği koyunlarının çalınması nedeniyle gözyaşı döken Ayşe Başmumcu, gazetecilere, borçla aldığı koyunlarını bayramda satmayı planladığını söyledi.
Borçlarıyla baş başa, çaresiz durumda kaldığını belirten Başmumcu, "Koyunlarım çok bakımlıydı, emeklerim boşa gitti. Koyunlarımı bulmama vesile olana bir koyunu hediye edeceğim." diye konuştu.
Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Karatay, Polis, Konya, Güncel

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