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Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyor

Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyorKONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, tarlalarında çalışmayı sürdürdü.

19.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:49
Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyor
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, tarlalarında çalışmayı sürdürdü. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağında çalışamadıklarını hatırlatan çiftçi Mehmet Pırtık (35), "Sokağa çıkma yasağı geçen hafta çiftçilere de uygulandı. Bu hafta serbest bıraktılar. Şu anda işlerimiz ilerliyor; çünkü ilaçlama yapılması gerekiyordu, nohut ekimi yapılacaktı, ufak tefek işlerimiz vardı" dedi.
' Türkiye 'nin hububat ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda çiftiler, 2'nci kez 31 ilde 48 saat uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları üzerine tarlalarında çalışmaya devam etti. Beyşehir'in Çiftlik Mahallesi'ndeki tarlasında ilaçlama ve nohut ekimi yapan Mehmet Pırtık, çiftçilerin bu hafta sokağa çıkma yasağından muaf olmasının doğru karar olduğunu söyledi.
'AMACIMIZ, ÜRÜN DEVAMLILIĞI'
Çiftçilerin, ekim ve ilaç gibi işlerinin yapıldığı döneme rastlanıldığını belirten Mehmet Pırtık, "Sokağa çıkma yasağı geçen hafta çiftçilere de uygulandı. Bu hafta serbest bıraktılar. Şu anda işlerimiz ilerliyor; çünkü ilaçlama yapılması gerekiyordu, nohut ekimi yapılacaktı, ufak tefek işlerimiz vardı. İlaçlama ve ekimin süresi olduğu için bu süreyi geçirmemiz gerekiyor. O yüzden acele edilmesi gerekiyordu. Bu hafta yasağın bize uygulanmaması doğru bir karar. Şu an buğday, arpa, nohut bu tarz şeyler köyde olduğumuz için bahçe, sebze ve meyve ekimleri yapıyoruz. Köyde hayat eskisi gibi devam ediyor. Bizim buradaki amacımız, ürünün devam edebilmesi, yetişebilmesi, onun için çabalıyoruz" diye konuştu.
HAFTA İÇİ UZAKTAN EĞİTİM, HAFTA SONU AİLEYE DESTEK
Öğrenci olan Gökhan Erdoğan ise hafta içi uzaktan eğitim ile derslerine çalıştığını, hafta sonunda da ailesine yardım ettiğini dile getirerek, "Tarlamızın, işimizin başındayız. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Nohut, arpa, buğday ekiyoruz. Tarıma faydalı olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Şu an nohut ekmek için tarlamızı hazırlıyoruz ardından nohut ekeceğiz, daha sonra ilaçları atılacak" dedi. Konyalı çiftçi, tarlada çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Güncel
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