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Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi için tarlada çalışıyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, sokağa çıkma yasağı devam ederken, tarladaki ürünün zarar görmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

12.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:12
Konyalı çiftçi, ürünün zarar görmemesi için tarlada çalışıyor

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, sokağa çıkma yasağı devam ederken, tarladaki ürünün zarar görmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tarlasındaki buğdayı sulamak boru yerleştiren Vedat Çetinkaya, "Üretim olmazsa şehir merkezinde yaşayan insanlar da zor duruma düşecek. Bu yasakta da biz evde kalırsak üretim olmayacak. Koronavirüsten daha zor duruma düşeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Konya 'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, tarlasında çalışmaya devam ediyor. Tarlasını sulamak için yağmurlama sulama sisteminin borularını yerleştiren Vedat Çetinkaya, çalışmak zorunda olduklarını belirtti. Üretimin önemine vurgu yapan Çetinkaya, "Mecbur sulayacağız. Sulamazsak mahsul olmuyor. Hayvanlarımız yem bekliyor, insanlarımız AŞ bekliyor. Çalışmak zorundayız. Üretim olmazsa şehir merkezinde yaşayan insanlar da zor duruma düşecek. Bu yasakta da biz evde kalırsak üretim olmayacak. Koronavirüsten daha zor duruma düşeceğiz" diye konuştu.

'SOKAKTA, ÇARŞIDA DEĞİL TARLADAYIZ'

Mısır ekmek için tarlasını hazırlayan Bilal Demircan da, "Sokağa çıkma yasağı var; ama biz çalışmaya mecburuz. Tarlamızda zaten kimse yok. Kalabalık değiliz, çevremizde kimse yok.  Mecburuz, koronavirüs olsa da çalışıyoruz. Mısır yerlerimizi hazırlıyoruz. Sokakta, çarşıda değiliz ama tarlamızda mecburen çalışacağız. Çiftçi çalışacak. Biz bize yeteriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ereğli, Konya, Güncel
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