Konyalı Firmalar Müsiad Expo Fuarında

22 Kasım 2018 Perşembe 10:30



22 Kasım 2018 Perşembe 10:30

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya'dan 16 firmanın 17. MÜSİAD Expo Fuarında yer aldığını söyledi.İstanbul'da düzenlenen fuarda stant açan Konyalı firmaların ziyaret edilmesi için düzenlenen gezi programı öncesi basın toplantısında konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bu yıl fuarda çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektörün ziyaretçilerle buluşacağını kaydetti. Okka, iki yılda bir düzenlenen fuara 100'e yakın ülkeden işadamlarının katıldığını dile getirerek, "Fuar firmaların sadece ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları bir platform olmaktan öte, yurtdışı alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri, ülke sunumları, ülke raporları ve iş forumları ile ticaretin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik ayrıcalıklı bir ortam oluşturulmuştur. MÜSİAD'ın en büyük şubelerinden biri olan MÜSİAD Konya, High Tech Port'ta 4 firma olmak üzere, toplamda 16 firma ile temsil edilmektedir. Fuara katılarak stant açan üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi."2019 yılında da iş seyahatleri düzenleyeceğiz"Bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da ihracatı artırmaya yönelik ikili iş görüşmeleri ve yurt dışı programları düzenleyeceklerine değinen Okka, "Bu yıl içerisinde sizlerin de yakından takip ettiği Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu programını büyük bir katılımla gerçekleştirdik. 33 Afrika ülkesinin bakan ve büyükelçileri ile 200'e yakın Afrikalı iş adamının katılımıyla gerçekleşen bu program, bugüne kadar Konya'da yapılan en geniş kapsamlı ekonomik forum olmuştur. Formumuzda, Türk ve Afrikalı iş adamlarımız binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiştir. Yine geçtiğimiz günlerde Kazakistan'a yönelik bir iş seyahati düzenledik. Kazakistan, Orta Asya'da hem ekonomik hem de kültürel işbirliğimiz bakımından özel önem verdiğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Konya-Kazak iş adamlarını bir araya getirdiğimiz bu seyahatte, Konyamızın yatırım ortamını anlatırken, biz de Kazakistan'da ne yapabileceğimiz konusunda detaylı bilgi sahibi olduk. Konya ve Kazakistan arasındaki ticari hacmi en üst seviyelere taşımak için gerekli girişimlerde bulunduk. Son olarak Ekim ayında Hollanda ve Almanya'daki MÜSİAD Şubelerini ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde de şubeler arasındaki iletişimi artırmayı, işadamlarımızın arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi hedefledik. Aralık ayı içerisinde iş adamı heyeti ile beraber Gürcistan ve Azerbaycan'a kapsamlı bir iş seyahati düzenleyeceğiz. 2019 yılında da ihracatımızı artırmaya yönelik iş adamlarımızla birçok iş seyahati düzenleyeceğiz ve yabancı iş adamlarını şehrimizde misafir edeceğimiz programları organize edeceğiz" diye konuştu.Basın toplantısına katılan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yerel yönetimler olarak Konya'ya yatırımcı çekmek için çalışmalarının süreceğini dile getirdi.Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, Türkiye'nin üreterek gelişebileceğini vurguladı.Basın toplantısının ardından geziye katılanlar fuarda Konyalı firmaların stantlarını gezdi. - KONYA