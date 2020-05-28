Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti

Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybettiKONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

28.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:58
Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel'in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ereğli, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Haberler››Güncel››Konyalı iş insanı Mustafa Akbel, kazada hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:55: Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza - Haber 12:55: Nizip Belediyesi camileri dezenfekte ediyor - Haber 12:53: AÜ ARDEB Covid-19 özel projelerinde desteklenmeye hak kazan ilk 3 üniversite arasında - Haber 12:53: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Haber 12:52: Manavgat'ta Cuma namazı hazırlıkları tamamlandı - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:08: Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti - Haber 12:18: "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı - Magazin 10:47: Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi - Haberler 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi