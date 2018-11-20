Konyalı Kobi'lere Sınai Mülkiyet Desteği

20 Kasım 2018 Salı 14:53



20 Kasım 2018 Salı 14:53

- Konyalı KOBİ'lere sınai mülkiyet desteğiKONYA - Konya Sanayi Odası ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında Konya Hezarfen Teknoloji ve Tasarım İşbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 30 Konyalı sanayi işletmesine marka, patent, faydalı model gibi sınai mülkiyet hakları konusunda birebir danışmanlık verilecek. KSO'da düzenlenen protokol imza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Hezarfen Teknoloji ve Tasarım İşbirliği protokolüyle Konyalı 30 firmanın sınai mülkiyet potansiyelinin tespit edilerek, bu firmalara danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi. Dünyada artık fiyata dayalı rekabet döneminin kapandığına, ürününü farklılaştıran, geliştiren, içine daha fazla bilgi katan ve tüm bunları tescilleyen işletmelerin küresel rekabette öne çıktığına işaret eden Kütükcü, imzalanan projenin de işletmelerin hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapmalarında, doğru stratejiyi belirlemelerinde çok anlamlı olduğunu aktardı.Konya sıralamada iyi bir yerdeMarka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının, üreticinin bir nevi tapusu olduğuna da vurgu yapan Kütükcü, "Sınai mülkiyet hakları aslında o ürünün tapusu gibi. Ürettiğiniz ürünün sınai mülkiyet haklarını almamışsanız aslında o ürünün tam olarak sahibi de olamıyorsunuz. Yani ürünün üzerinde hak iddia edebilmek, o ürünü küresel piyasalarda daha rekabetçi kılabilmek için sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm gerekleri de yerine getirmek zorundayız. Konya, bu konuda önemli bir aşama kaydetmiş durumda. Bu yılın Ocak-Eylül dönemine baktığımızda Konya'nın faydalı model tescilinde Türkiye'de 5., marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerinde ise 7. sırada olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.Konyalı KOBİ'ler daha rekabetçi olacakKSO olarak, sınai mülkiyet haklarını geçmişten bu yana önemsediklerini, konuyu yakından takip ettiklerini belirten Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2004 yılının Eylül ayından bu yana, 14 yıldır Odamızda Türk Patent ve Marka Kurumumuzun Bilgi ve Doküman Birimi hizmet veriyor. Sanayicimiz, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili bir bilgiye veya danışmanlığa ihtiyaç duyduğunda Odamızdan hizmet alabiliyor. Bugün imzalayacağımız protokolle de, Türk Patent ve Marka Kurumumuzla birlikte, deyim yerindeyse daha noktasal bir atış yapılacak ve 30 KOBİ'mize bu konuda danışmanlık verilecek. Ben bu çalışmaların Konya'mızı, Konyalı işletmelerimizi daha rekabetçi hale getireceğine inanıyorum."Proje, Konya'nın sınai mülkiyet potansiyelini artıracakTürk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da, proje kapsamında iş birliği yapılacak olan imalat sektöründeki 30 şirketin fikri mülkiyeti kullanarak, inovasyon kapasitelerini geliştirilmelerini amaçladıklarını söyledi. Konya'nın sınai mülkiyet alanında öncü bir il olduğunu ifade eden Asan, "Konya faydalı modelde 5. marka ve patent tescilinde 7. sırada bulunuyor. Ama ben Konya'nın potansiyelinin daha fazla olduğuna inanıyorum. İnşallah bu proje ile Konya, marka ve patent sıralamasında daha yukarılara çıkacak" diye konuştu.Ekonomik zorlukların aşılmasında da sınai mülkiyetin bir kaldıraç olduğuna, bunu bir rekabet avantajı olarak kullanmanın önemli olduğuna vurgu yapan Asan, "Sınai mülkiyete önem veren işletmelerin ekonomik olumsuzluklardan daha az etkilendiğini görüyoruz. Bu iş birliği ile beraber Konya'mız için önümüzdeki günlerde önemli sonuçları alacağımızı düşünüyoruz" dedi.Konuşmaların ardından protokol imzalandı.