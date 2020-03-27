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Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı

Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısıKONYA'da Beyşehir Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencisi Elmira Dönmez'in (5), koronavirüsle mücadele kapsamında Elmira'nın şarkı söyleyerek yaptığı 'Evde kalın' çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

27.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:44
Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı
KONYA'da Beyşehir Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencisi Elmira Dönmez'in (5), koronavirüsle mücadele kapsamında Elmira'nın şarkı söyleyerek yaptığı 'Evde kalın' çağrısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınına karşı Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler kapsamında özellikle 'Evde kalın' çağrısı yurt genelinde istenilen düzeyde karşılık bulmadı. Yetkililerin ve sağlık uzmanlarının ısrarla sokağa çıkılmaması konusundaki çağrılarına uymayan vatandaşlar için sosyal medyada 7'den 70'e, sanatçısından öğrencisine her kesimden uyarı amaçlı paylaşımlar yapılarak dikkat çekilmek istendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde oturan Sinan ve Şeyma Dönmez çiftinin kızları, Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencisi Elmira Dönmez (5) de, koronavirüsle etkin mücadele çerçevesinde sosyal medyadan 'Evinde kal' çağrısı yaptı. Minik Elmira'nın sosyal medyadan şarkı söyleyerek yaptığı 'Evde kalın' çağrısı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Konyalı minik Elmira’dan şarkı söyleyerek ’Evde kalın’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Güncel

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Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı

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