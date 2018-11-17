Konyalı Taraftarlar Milli Takımı Coşkuyla Karşıladı

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçında İsveç
ile Konya
'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı
maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na hareket eden A Milli Futbol Takımı'nı stat çevresinde coşkulu taraftarlar karşıladı. Cep telefonlarının ışıkları ve meşalelerle tempo tutan Konyalı taraftarlar milli takımın stat içerisine girişine kadar kafileye eşlik ettiler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlardan detaylar
Meşale gösterileri
Genel detaylar
Konya,A Milli Futbol Takımı
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:03