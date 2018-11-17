17 Kasım 2018, 19:03
»»

Konyalı Taraftarlar Milli Takımı Coşkuyla Karşıladı

Konyalı Taraftarlar Milli Takımı Coşkuyla Karşıladı

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçında İsveç ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup maçında İsveç ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konakladığı otelden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na hareket eden A Milli Futbol Takımı'nı stat çevresinde coşkulu taraftarlar karşıladı. Cep telefonlarının ışıkları ve meşalelerle tempo tutan Konyalı taraftarlar milli takımın stat içerisine girişine kadar kafileye eşlik ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detaylar

Meşale gösterileri

Genel detaylar Konya,A Milli Futbol Takımı
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:03



YORUMLAR