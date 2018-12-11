Konyalılar; Batur İle Yürüyeceğiz

Konyalılar Federasyon Başkanı ve Federasyona bağlı başkanlar, 'Batur ile yürüyeceğiz' dedi.

Üzerimize düşen ve varsa yapamaya hazırız

Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'a, sivil toplum kuruluşlarından gelen destek ziyaretleri devam ediyor. Konyalılar Federasyon Başkanı Yusuf Devebacak , Konyalılar Federasyon başkan yardımcısı Hasan Parlar, Konyalılar Federasyonu Genel Sekreteri Ilgın Esra Demir ve federasyona bağlı derneklerin başkanları, Başkan Batur'u makamındaziyaret ettiler. Konyalılar Federasyon Başkanı Yusuf Devebacak, ziyaret sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. Devebacak. " Biz,Konyalılar Federasyonuna bağlı derneklerimiz ile birlikte her şeyden önce Sayın Abdül Batur'unİzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığınızı tebrik ediyoruz. Çok önemli ve zor bir görev onu bekliyor. Bizde Konyalılar olarak, bu zor görevde yanında olacağımızı ve başkanımızla birlikte yol yürüyeceğimizi açıkça ifade ediyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bizim Başkan Batur'a olan desteğimiz, inancımız tamdır. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Ben hazırım

Konyalılar Federasyonu ve federasyona bağlı dernek başkanların ziyaretinden dolayı memnuniyeti diler getiren Başkan Batur, 'ortak akıl ve işbirliği' mesajı verdi. Batur "Derneklerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen destekleri bizi çok mutlu ediyor. Sivil inisiyatifin desteği çok önemli. Narlıdere'de de derneklerimizle, muhtarlarımızla, STK'ların katılımı ve birlikte yürüttüğümüz projeler daha sağlıklı ve amacına ulaşır oluyor. Vatandaştan kopuk ve onun fikrinin alınmadan hazırlanan hiç bir çalışmada sağlıklı neticeler alınamaz. Biz, bundan öncede, bundan sonra da sizlerle birlikte hareket edeceğiz. Çalışmalarımız hakkında görüşleriniz ve talepleriniz bizler için çok önemli. Herkesin mutlu olduğu ve sağlıklı bir kente, bu şekilde çalışarak ulaşacağımıza inanıyorum. İzmir için projelerim hazır. Ben hazırım. Hizmet bayrağının değişeceği gün, bayrağı aynı yerden alıp devam etmek için hazırım. Her şey sevmekle başlar. Ben İzmir'i çok seviyorum" dedi.