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Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü

Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü Konya'da sokağa çıkma yasağına uyanlar evlerinde kalırken şehirdeki sessizlik havadan görüntülendi.

12.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:32
Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü
KONYA - Konya'da sokağa çıkma yasağına uyanlar evlerinde kalırken şehirdeki sessizlik havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağı kararı verdiği şehirler arasında yer alan Konya'da, yasağa büyük oranda uyuldu. Yasağın ikinci gününde şehir havadan görüntülendi. Normal zamanlarda insan ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu Mevlana Meydanı, Alaaddin Tepesi, tarihi Meram Köprüsü başta olmak şehri simgeleyen yerdeki sessizlik dikkat çekti. Konyalılar yasağa uydu evde kaldı, sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Genel
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