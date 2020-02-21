KONYARAY Banliyö Hattı'nda İmzalar Atıldı

Konya için tarihi bir gün yaşandığını belirten Başkan Altay , birinci etabı Konya Garı ve havaalanı arasında 17.4 kilometre olan hattın ikinci etapta 26 kilometreye ulaşacağını söyledi. Başkan Altay, Konya'nın metro, banliyö, Barış Caddesi Tramvayı ve Adliye-Şehir Hastanesi tramvayı ile dört yıllık süreçte 65 kilometre yeni raylı sistem hattına kavuşacağını vurguladı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğini yürüttüğümüz KONYARAY yerel yönetimlerle gerçekleştireceğimiz en önemli ulaşım projelerinden biridir. Projede karayoluyla 1 saat süren yolculuk 30 dakikaya düşecektir. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verilecek" dedi.