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Konyaspor 3 eksikle çalıştı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü.

22.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:35Konyaspor 3 eksikle çalıştı

İTTİFAK Holding , maçının hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, salonda iki grup halinde ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Sahada gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman10'a 10 oyun ve 5'e 5 oyunla tamamlandı. Riad Bajic'in saha çalışmasına katılmadığı antrenmanda Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun fizyoterapistler yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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