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Konyaspor-83 Manisa Büyükşehir Belediyespor-67

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 83-67 mağlup oldu.

19.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:53
Konyaspor-83 Manisa Büyükşehir Belediyespor-67

Türkiye Basketbol Ligi'nin 24.haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takımda sayı üretmekte zorlandı. Bu periyodu 16-13 Konya önde bitirdi. İkinci periyot da 44-35 Konya üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta pota altından etkili olmak isteyen dev adamlarımız isabet bulamayınca Konya hızlı hücumlardan sayı buldu. Üçüncü periyot 63-51 Konya üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta savunma hataları çoğaldı ve Konyaspor maçtan 83-67 galip ayrıldı.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 24.Hafta Karşılaşması

Salon: Selçuklu Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Yücel Çilingir, Süleyman Dağder Dağlı, Batuhan Söylemezoğlu

Konyaspor: Mıtchell(19), Trey(15), Berkay, Mehmet(6), Azizcan(9), Tufan(7), İbrahim(12), Alp(12), Osman(3)

Baş Antrenör: Okan Çevik

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Eray(2), Isıah(22), Brayon(16), Bulut(4), Mert(2), Cenk(8), Burak, Özgür(8), Umar, Tolga(2), Alican(2),

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Manisa, Güncel

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