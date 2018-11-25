Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Atiker Konyaspor
konuk edeceği Alanyaspor
maçı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda çalışması ile başladı. Selim Ay
ve Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda Galatasaray
maçında ilk 11'de oyuna başlayan futbolcular salon çalışmasının ardından yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti. Top kapma ve pas çalışmasının ardından oyuncular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA
Konyaspor,Aytemiz Alanyaspor
25 Kasım 2018 Pazar 20:15