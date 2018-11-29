Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazır

<div>Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.</div> <div></div><div>Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tesisleri'nde yapılan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.</div> <div></div><div>Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Paolo Hurtado Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.</div><div></div>