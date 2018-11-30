Konyaspor Alanyaspor'u Rahat Geçti

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Atiker Konyaspor
konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. 25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.
48. dakikada Isaac'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem devam kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının altından Atiker Konyaspor penaltı kazandı. 52. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 61. dakikada orta alanda topu kapan Jahovic rahip alana doğru hızla giderken Merih'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Merih'e direkt kırmızı kart gösterdi. 67. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Jonsson'un vuruşunda top filelere gitti. 2-0 90+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Traore'nin pasında penaltı çizgisinde topla buluşan Yatabere'nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx Atiker Konyaspor: Serkan
xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Volkan dk. 56 x), Ömer Ali
xx (Fofana dk. 72 x), Traore xx, Milosevic xx (Yatabare dk. 83 ?), Jahovic xxx Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Amir, Moke, Vedat Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano xx, Merih x, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac x (Silva
dk. 66 x), Efecan xx (Fernandes dk. 46 x), Giannis xx (Lucas dk. 83 ?), Ceyhun
xx, Djalma xx, Papiss x Yedekler: İsmail, Kaan
, Cenk, Hasan, Taha, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Adis Jahovic (dk. 52 pen.), Jonsson (dk. 67) (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor), Ceyhun, Isaac (Aytemiz Alanyaspor) Kırmızı kart: Merih Demiral (dk. 61) (Aytemiz Alanyaspor)
(Mustafa Uslu
/İHA)