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Konyaspor, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.

15.08.2019 22:03 Konyaspor, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı
Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenman taktik oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı ile Paolo Hurtado katılmadı.



MKE Ankaragücü, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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