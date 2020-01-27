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Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

27.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:52Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
İttifak Holding , Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Tempolu koşu ve 4'e 2 oyunla devam eden idman, 6'ya 6 çift kale maçla tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 29 Ocak Çarşamba günü devam edecek.

İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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