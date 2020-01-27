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Konyaspor ara vermedi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, 20'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

27.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:03Konyaspor ara vermedi

Süper Lig'in 19'uncu haftasında dün akşam sahasında 'a 3-0'lık skorla mağlup olan İttifak Holding , 20'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 4'e 2 ve tempolu koşu çalışması ile sürdürdü. Antrenman 6'ya 6 çift kale maç ile sona erdi. Yarın dinlenecek olan yeşil beyazlılar Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürücek.


- Konya

Antalyaspor, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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