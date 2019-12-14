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Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

14.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:51Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

İttifak Holding , Medipol maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

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İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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