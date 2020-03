Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Liglerin ertelenmesi yerinde bir karar

İttifak Holding Konya spor Basın Sözcüsü Güven Öten, 'koronavirüs' salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle ilgili, sağlık açısından hayırlı bir karar olduğunu söyledi.

Bugün Ankara'da federasyon başkanlarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm dünyada etkili olan 'koronavirüs' salgını nedeniyle spor müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, müsabakaların erteleme kararıyla ilgili, "Sağlık için hayırlı bir karar diye düşünüyoruz. Sağlık her şeyden önce geliyor. Tedirginlik vardı. Endişe vardı. En azından bu bir süre ertelendi. Çünkü bu salgın nedeniyle Avrupa'da da birçok lig ertelendi. Tabi sürecin ne kadar olacağı yönünde net bir bilgi gelmediği için şuan için program yapma şansı olmayacak hocalarımızın. Herhalde kısa süreli bilgilendirmelerle bu süreci takip edeceğiz. Şuan için yapacak başka hiçbir şey yok" dedi.

"SEYİRCİSİZ MAÇLARIN KİMSEYE BİR FAYDASI YOK"

Sağlığın her şeyden önce geldiğini belirten Güven Öten, "Muhakkak ki oyuncularda da bir tedirginlik vardı. Bizim oyuncularımızda aşırı derecede öyle bir sorun yoktu. Çünkü biz bütün tedbirleri aldık. Ama sonuçta oynayacağınız rakibiniz var. Bunun için gidilecek, gelinecek, seyahat var, yolculuk her şey bunda etken. Bunların hepsini düşündüğümüzde tabii ki bu tedirginlikle ve seyircisiz oynanan maçların hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Ama bundan sonraki planlama çok önemli, süreç çok önemli. Kısa aralıklarla bilgiler verildiği zaman çalıştay kurulacakmış. Buna göre liglerin ne olacağı Allah korusun vaka sayısı artarsa bu sefer süre uzadıktan sonra bir anlamı da çok kalmayacak. Çünkü futbolcular en azından şu gün bile dense alışma süreçleri var, tekrar kasların veya performanslarının durumu var. O bile bir hafta 10 günlük bir süreçtir. Şu an için yerinde bir karar oldu. Tüm Avrupa ile entegrasyon açısından tüm sporcuların tedirginliği açısından, dengeler, sıkıntılar olacaktır ama sağlık en başta gelir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA