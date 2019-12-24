Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gerekirse istifamız da olur

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, "Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında dün akşam sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Taraftarlar maç esnasında ve maçın ardından 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Maç sonunda yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili yazılı açıklamada bulunan başkan Hilmi Kulluk şunları söyledi:

"Trabzonspor ile evimizde oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulumuz kulüp idari binamızda bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da bu toplantının bir bölümüne katıldı ve birlikte mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda bazı konularda karar almanın arifesine geldik. Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız"