Konyaspor Başkanı Kulluk: Aykut Kocaman'a Güveniyoruz

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Ziyarette başkan Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyeleri, takımla ilgili son gelişmeler ve projeler hakkında Vali Toprak'ı bilgilendirdi.

"AYKUT KOCAMAN'A GÜVENİYORUZ"

Ziyarette konuşan başkan Hilmi Kulluk, Aykut Kocaman'a güvendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şehir olarak güzel bir sinerji yakaladık. Yönetim, teknik heyet ve taraftarımızın bütünlüğü gelecek adına hepimizi umutlandırıyor. Sayın hocamız Aykut Kocaman'a ve futbolcularımıza güveniyoruz. Sabırlı olursak bize yine büyük başarılar yaşatacaklarına inanıyoruz. Bu hafta Kasımpaşa ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu vesileyle sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız."

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise "Konyaspor son yıllarda büyük başarılara imza atmış bir kulüp. Yönetiminizin çalışmaları hakkında bilgi sahibiyim ve şahsınızda kurulunuzda yer alan bütün arkadaşlarınızı kutluyorum. İnşallah elimizden gelen desteği vereceğiz ve hep birlikte Konyaspor'umuzun yanında olacağız. Şimdiden Kasımpaşa ve diğer karşılaşmalarda takımımıza üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Hilmi Kulluk, Vali Toprak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma takdim etti.