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Konyaspor Başkanı Kulluk: "Gerekirse istifamız da olur"

Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, ara dönemde yapılacak transferle takımı istenilen yere getireceklerini ve gerekirse istifa da edebileceklerini açıkladı.

24.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:26 Konyaspor Başkanı Kulluk:
Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, ara dönemde yapılacak transferle takımı istenilen yere getireceklerini ve gerekirse istifa da edebileceklerini açıkladı.

Hilmi Kulluk, maçının hemen ardından gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirdiği belirterek, "Trabzonspor ile evimizde oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulumuz kulüp idari binamızda bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da bu toplantının bir bölümüne katıldı ve birlikte mevcut durumla ilgili geniş çaplı bir değerlendirme yaptık. Dün gece geç saatlere kadar süren toplantımızın sonunda bazı konularda karar almanın arifesine geldik. Önümüzde bir ara dönem var. Bu dönemde yapacağımız transferlerin takımı istediğimiz yere taşıyacağı düşüncesi hepimizde mevcut. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuzu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayız. Gerekirse istifamız da olur. Bunların hepsini arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Daha başarılı bir yönetim gelecekse biz bu konuda da elimizden geleni yaparız. Göreve geldiğimizden bu yana doğrularımızı yanlışlarımızı geniş şekilde değerlendirdik. Kısa süre içinde yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız" dedi. - KONYA

Aykut Kocaman, Trabzonspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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